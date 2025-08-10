СМИ: Трамп не спешит назвать своего преемника на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп не спешит назвать своего преемника в Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, предпочитая оставить этот вопрос открытым.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Трамп не спешит с выбором преемника, учитывая, что есть много амбициозных республиканцев, претендующих на этот пост и его одобрение. Он считает, что следующий предводитель республиканцев должен заслужить эту должность", — сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что глава Белого дома не любит думать о завершении своей политической карьеры и предпочитает наблюдать, как амбициозные республиканцы борются за его одобрение. В частности отмечается, что Трамп подогревает соперничество между вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио за позицию его преемника.

Ранее Трамп усомнился в своем выдвижении на третий президентский срок в 2028 году.