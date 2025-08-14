О нас

СМИ: Трамп не собирается поднимать территориальный вопрос на встрече с Путиным на Аляске

14 августа 2025 г. 11:54
Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не собирается поднимать тему территорий в контексте войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Трамп сказал европейским лидерам во время звонка в среду, что на этой неделе на Аляске он не намерен обсуждать с Путиным раздел территорий", - сообщает источник.

Источник добавил, что Трамп и европейские лидеры согласились в том, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров.

Еще два источника, знакомых с ходом телефонного разговора сообщили, что европейские лидеры позитивно настроены относительно планов Трампа на встречу с Путиным.

Один из них заявил, что прекращение огня станет приоритетом для Трампа на этой встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без участия Украины.

Версия на английском языке Media: Trump does not plan to raise territorial issue at Alaska meeting with Putin
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Putinlə görüşündə ərazi məsələsini qaldırmaq niyyətində deyil

