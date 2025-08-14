СМИ: Трамп не собирается поднимать территориальный вопрос на встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не собирается поднимать тему территорий в контексте войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Трамп сказал европейским лидерам во время звонка в среду, что на этой неделе на Аляске он не намерен обсуждать с Путиным раздел территорий", - сообщает источник.

Источник добавил, что Трамп и европейские лидеры согласились в том, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров.

Еще два источника, знакомых с ходом телефонного разговора сообщили, что европейские лидеры позитивно настроены относительно планов Трампа на встречу с Путиным.

Один из них заявил, что прекращение огня станет приоритетом для Трампа на этой встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без участия Украины.