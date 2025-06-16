СМИ: Трамп не подписал заявление G7 по Ирану и Израилю

Лидеры Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, но президент США Дональд Трамп его не подписал.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Проект заявления саммита Группы семи в Канаде гласит, что Иран "никогда не должен получить ядерное оружие", а Израиль "имеет право на самооборону", следует из копии документа.
Также в нем содержится призыв "прекратить эскалацию" ради региональной стабильности и выражается готовность Группы семи "работать над обеспечением стабильности энергорынков.