СМИ: Трамп не хочет дальнейшего вмешательства США в региональные конфликты

Администрация президента США Дональда Трампа ожидала ответных действий со стороны Тегерана после ударов США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные, и президент не хочет усиления военного вмешательства Вашингтона в региональные конфликты.

Администрация президента США Дональда Трампа ожидала ответных действий со стороны Тегерана после ударов США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные, и президент не хочет усиления военного вмешательства Вашингтона в региональные конфликты.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Белого дома.

"Мы знали, что они ответят. У них был аналогичный ответ после Сулеймани", - сказал чиновник, имея в виду Касема Сулеймани, иранского командира, убитого в результате авиаудара США в 2020 году.

Президент Дональд Трамп готов усилить военное вмешательство США в случае необходимости, сказал чиновник. Трамп должен был поговорить с представителями национальной безопасности в понедельник днем, и вполне возможно, что его позиция может измениться.