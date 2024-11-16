СМИ: Трамп не будет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств.

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств.

Как передает Report, об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники агентства в правительстве Японии.

По данным агентства, команда Трампа сообщила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США.