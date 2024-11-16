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СМИ: Трамп не будет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации

СМИ: Трамп не будет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 19:45
СМИ: Трамп не будет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств.

Как передает Report, об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники агентства в правительстве Японии.

По данным агентства, команда Трампа сообщила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США.

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Версия на азербайджанском языке Kyodo: Tramp inauqurasiyadan əvvəl xarici liderlərlə görüşməyəcək

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