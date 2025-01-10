Трамп стал первым в истории США осужденным президентом

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Суд в США вынес избранному президенту Дональду Трампу приговор в виде безусловного освобождения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, таким образом Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления.

Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.

Он признан виновным в 34 эпизодах подлога деловых документов, этот же вердикт был вынесен судом присяжных в Нью-Йорке прошлой весной. Однако суд постановил освободить Трампа от наказания из уважения к институту президентской власти.

Приговор предполагает безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его возвращение в Белый дом.

Трамп настаивал на своей невиновности и называл процесс политическим, а оформление переводов – бухгалтерской ошибкой. Он принял участие в заседании по видеосвязи. Перед вынесением приговора он сообщил журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что при любом раскладе его команда подаст апелляцию

Дональд Трамп – первый в истории США президент, которого обвинили в совершении уголовных преступлений. Всего против него было заведено четыре уголовных дела.