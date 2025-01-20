СМИ: Трамп направит войска на охрану южной границы США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первый же день своего президентства подписать указ о развертывании войск на южной границе страны.
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Согласно указу, вооруженные силы США будут направлены для обеспечения защиты границ, координацию будет обеспечивать Северное командование. Отмечается, что Министерству обороны поручено интегрировать военные ресурсы с федеральными правоохранительными органами и разведслужбами для достижения максимальной эффективности операций.
Кроме того, Трамп планирует восстановить строительство стены на границе, прекратить практику предоставления мигрантам гуманитарного пароля, введенную администрацией Джо Байдена, и вернуть политику "Оставайся в Мексике", согласно которой мигранты обязаны ожидать рассмотрения их запросов за пределами США.
Эти меры направлены на усиление контроля над границами и борьбу с международными преступными группировками, утверждает телеканал.