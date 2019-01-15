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    СМИ: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну

    Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

    По словам источника, осведомлённого о ходе переговоров двух стран по вопросу денуклеаризации, письмо было вручено лично Ким Чен Ыну.

    Источник не раскрывает содержание послания Трампа.

    Ранее сообщалось, что США и КНДР завершают подготовку к новой встрече на высоком уровне.

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