СМИ: Трамп намерен заменить американский контингент в Сирии на арабские ВС

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает созвать военнослужащих из арабских стран на замену американскому военному контингенту в Сирии для стабилизации ситуации на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно источникам издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, что узнать, захочет ли Египет оказать содействие в реализации плана.

Газета отмечает, что ранее администрация США обратилась к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военнослужащих.

Американские эксперты считают, что созыв новых сил будет трудным, потому что Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют военное присутствие в Йемене, а Египет не захочет защищать территорию, которая не контролируется режимом президента Башара Асада.