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СМИ: Трамп намерен ввести санкции против МУС

СМИ: Трамп намерен ввести санкции против МУС Президент США Дональд Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 00:08
СМИ: Трамп намерен ввести санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Отмечается, что меры предусматривают финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

Напомним, что 21 ноября палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые "военные преступления и преступления против человечности", совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

По мнению судей, оба они могут нести уголовную ответственность за убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

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