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    СМИ: Трамп намерен посетить Великобританию в июне

    В ходе поездки Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп совершит рабочий визит в Великобританию в середине июля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Издание Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве пишет, что хозяин Белого дома, как ожидается, посетит саммит НАТО в Брюсселе, запланированный на 11-12 июля, после чего направится в Великобританию, где проведет несколько дней.

    Отмечается, что в ходе поездки Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

    Издание подчеркивает, несмотря на то, что данный визит не будет носить статус государственного, американский лидер может также встретиться с королевой Елизаветой II или другими старшими членами королевской семьи.

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