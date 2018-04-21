СМИ: Трамп намерен посетить Великобританию в июне

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп совершит рабочий визит в Великобританию в середине июля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Издание Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве пишет, что хозяин Белого дома, как ожидается, посетит саммит НАТО в Брюсселе, запланированный на 11-12 июля, после чего направится в Великобританию, где проведет несколько дней.

Отмечается, что в ходе поездки Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Издание подчеркивает, несмотря на то, что данный визит не будет носить статус государственного, американский лидер может также встретиться с королевой Елизаветой II или другими старшими членами королевской семьи.