СМИ: Трамп намерен посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Китай в течение первых 100 дней после официального вступления в должность 20 января.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Китай в течение первых 100 дней после официального вступления в должность 20 января.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Трамп известил своих советников о желании отправиться в Китай с тем, чтобы упрочить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание отмечает, что окончательного решения по поездке принято не было, однако избранный американский лидер изъявлял желание совершить визит в течение первых 100 дней после вступления в должность. В последний раз Трамп посещал Китай в 2017 году. Как указывает издание, Трамп и Си Цзиньпин через своих помощников обсуждали возможность личной встречи, в частности, республиканец приглашал председателя КНР в США.

Избранный американский лидер провел в пятницу телефонный разговор с Си Цзиньпином и по его итогам заявил, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в качестве спецпредставителя китайского лидера Си Цзиньпина 20 января примет участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Помимо поездки в Китай, избранный американский лидер говорил со своими советниками о возможности визита в Индию, где он в последний раз был в 2020 году.