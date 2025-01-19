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СМИ: Трамп намерен посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

СМИ: Трамп намерен посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации Избранный президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Китай в течение первых 100 дней после официального вступления в должность 20 января.
Другие страны
19 января 2025 г. 04:59
СМИ: Трамп намерен посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Китай в течение первых 100 дней после официального вступления в должность 20 января.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Трамп известил своих советников о желании отправиться в Китай с тем, чтобы упрочить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание отмечает, что окончательного решения по поездке принято не было, однако избранный американский лидер изъявлял желание совершить визит в течение первых 100 дней после вступления в должность. В последний раз Трамп посещал Китай в 2017 году. Как указывает издание, Трамп и Си Цзиньпин через своих помощников обсуждали возможность личной встречи, в частности, республиканец приглашал председателя КНР в США.

Избранный американский лидер провел в пятницу телефонный разговор с Си Цзиньпином и по его итогам заявил, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в качестве спецпредставителя китайского лидера Си Цзиньпина 20 января примет участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Помимо поездки в Китай, избранный американский лидер говорил со своими советниками о возможности визита в Индию, где он в последний раз был в 2020 году.

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