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    СМИ: Трамп намерен назначить Стивена Мнучина главой минфина США

    Бизнесмен Стивен Мнучин был советником Трампа и занимал пост руководителя финансового отдела его избирательной кампании

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Стивена Мнучина на должность министра финансов, передает Report со ссылкой на The New York Times.

    Официальное объявление о назначении может последовать в ближайшие дни, сообщают источники из команды Трампа.

    Мнучин был советником Трампа и занимал пост руководителя финансового отдела его избирательной кампании, отвечал за сбор средств в предвыборную кассу. До выборов американский предприниматель был основным партнером американского банка Goldman Sachs.

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