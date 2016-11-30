СМИ: Трамп намерен назначить Стивена Мнучина главой минфина США

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Стивена Мнучина на должность министра финансов, передает Report со ссылкой на The New York Times.

Официальное объявление о назначении может последовать в ближайшие дни, сообщают источники из команды Трампа.

Мнучин был советником Трампа и занимал пост руководителя финансового отдела его избирательной кампании, отвечал за сбор средств в предвыборную кассу. До выборов американский предприниматель был основным партнером американского банка Goldman Sachs.