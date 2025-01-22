СМИ: Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников.

Президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников.

Как передает Report , об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, эти специалисты, являющиеся карьерными госслужащими, будут переведены на удаленный режим работы в ожидании итогов проверки персонала. Официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз уточнил, что цель данного шага - обеспечить, чтобы сотрудники СНБ были полностью привержены реализации повестки президента Трампа America First и использованию бюджетных средств налогоплательщиков максимально эффективно.

Отмечается, что реформа, которая включает отправку сотрудников обратно в их базовые агентства, направлена на создание более эффективной и упрощенной структуры СНБ. Этот процесс особенно коснется специалистов, перешедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ, срок работы которых обычно составляет от одного до двух лет.

Associated Press указывает, что данное сокращение может снизить уровень профессиональной экспертизы СНБ и отразиться на качестве проработки сложных вопросов внешней политики, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине.