О нас

СМИ: Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности

СМИ: Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности Президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников.
Другие страны
22 января 2025 г. 23:29
СМИ: Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, эти специалисты, являющиеся карьерными госслужащими, будут переведены на удаленный режим работы в ожидании итогов проверки персонала. Официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз уточнил, что цель данного шага - обеспечить, чтобы сотрудники СНБ были полностью привержены реализации повестки президента Трампа America First и использованию бюджетных средств налогоплательщиков максимально эффективно.

Отмечается, что реформа, которая включает отправку сотрудников обратно в их базовые агентства, направлена на создание более эффективной и упрощенной структуры СНБ. Этот процесс особенно коснется специалистов, перешедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ, срок работы которых обычно составляет от одного до двух лет.

Associated Press указывает, что данное сокращение может снизить уровень профессиональной экспертизы СНБ и отразиться на качестве проработки сложных вопросов внешней политики, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi