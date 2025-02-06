СМИ: Трамп на встрече с премьером Японии потребует увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп на запланированных на пятницу переговорах с японским премьером Сигэру Исибой должен убедить его увеличивать военные расходы Японии.

Президент США Дональд Трамп на запланированных на пятницу переговорах с японским премьером Сигэру Исибой должен убедить его увеличить военные расходы Японии.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По словам источника телеканала, "Трамп почти наверняка надавит на Японию, чтобы она увеличила траты на оборону". При этом он сказал, что не знает, на сколько Трамп потребует поднять оборонные расходы японского правительства.

Другой американский чиновник отметил, что для Вашингтона особенно важным будет вопрос закупок со стороны Токио оружия производства США.

Японские официальные лица, тем не менее, высказывали предположения, что военные траты не будут главной темой разговора на грядущей встрече Трампа и Исибы.

Япония еще в 2022 году пообещала увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП - стандарта НАТО - к 2027 году.