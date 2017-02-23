СМИ: Трамп на следующей неделе подпишет новый иммиграционный указ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на следующей неделе подпишет новый указ по иммиграции, передает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что документ может быть подписан на этой неделе.

Как сообщил агентству представитель Белого дома, подписание указа ожидается "в любое время на следующей неделе".

27 января Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", которым на 90 дней запрещается въезд в США гражданам Сомали, Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сирии. Кроме того, указом был приостановлен на 120 дней въезд беженцев.