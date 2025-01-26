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СМИ: Трамп может закончить войну, сокрушив экономику России

СМИ: Трамп может закончить войну, сокрушив экономику России Жесткие санкции, инициированные новой администрацией Дональда Трампа, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить и завершить войну в Украине.
Другие страны
26 января 2025 г. 00:22
СМИ: Трамп может закончить войну, сокрушив экономику России

Жесткие санкции, инициированные новой администрацией президента США Дональда Трампа, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить и завершить войну в Украине.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступает издание The Telegraph.

"Президент США Дональд Трамп способен сокрушить экономику России и завершить войну в Украине", - пишет газета.

Отмечается, что Запад может остановить военную машину России, удвоив усилия по сокращению доходов от экспорта нефти и газа.

"Ужесточение санкций против ключевых секторов российской экономики, таких как энергетика и финансы, может сделать необходимым пересмотр напористой политики этого государства", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее Трамп заявил о намерении снизить цены на нефть.

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Версия на азербайджанском языке “The Teleqragh”: Tramp Rusiya iqtisadiyyatını çökdürməklə müharibəni bitirə bilər

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