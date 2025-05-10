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СМИ: Трамп может признать Палестину на саммите в Саудовской Аравии

СМИ: Трамп может признать Палестину на саммите в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп может заявить о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии.
Другие страны
10 мая 2025 г. 16:39
СМИ: Трамп может признать Палестину на саммите в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп может заявить о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на американское агентство The Media Line.

"Президент Дональд Трамп объявит о решении по вопросу Палестинского государства и его признания США, включая создание Палестинского государства без участия ХАМАС", – говорится в публикации.

По сообщениям источников, решение о признании Палестины будет сопровождаться условием неучастия ХАМАС в управлении новым государством.

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Версия на английском языке Media: Trump may recognize Palestine at summit in Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Səudiyyə Ərəbistanındakı sammitdə Fələstinin müstəqilliyini tanıya bilər

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