СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай вместе с делегацией бизнесменов уже в этом году.
Как передает
Согласно ее источникам, планы по визиту сейчас находятся на стадии подготовки американскими чиновниками.
Визит, как ожидается, будет похож на поездку американского президента на Ближний Восток ранее в этом году.
Ранее, 27 июня, Трамп сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение. Он не раскрыл подробностей сделки, но отметил, что ожидает подписания торгового соглашения с индийской стороной.