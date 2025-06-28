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СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году

СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году Президент США Дональд Трамп может посетить Китай вместе с делегацией бизнесменов уже в этом году.
Другие страны
28 июня 2025 г. 06:12
СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай вместе с делегацией бизнесменов уже в этом году.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei Asia.

Согласно ее источникам, планы по визиту сейчас находятся на стадии подготовки американскими чиновниками.

Визит, как ожидается, будет похож на поездку американского президента на Ближний Восток ранее в этом году.

Ранее, 27 июня, Трамп сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение. Он не раскрыл подробностей сделки, но отметил, что ожидает подписания торгового соглашения с индийской стороной.

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