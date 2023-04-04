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СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы

СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы Каждый из 34 пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту США Дональду Трампу, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 06:11
СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы

Каждый из 34 пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту США Дональду Трампу, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Дональд Трамп будет помещен во вторник под арест и проинформирован о выдвижении в его адрес обвинений по 34 пунктам уголовных преступлений за фальсификацию финансовых документов", - приводит портал слова источника.

Согласно уголовному кодексу Нью-Йорка, это может караться тюремным заключением до четырех лет, отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp 4 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər

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