СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы

Каждый из 34 пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту США Дональду Трампу, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.

Каждый из 34 пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту США Дональду Трампу, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Дональд Трамп будет помещен во вторник под арест и проинформирован о выдвижении в его адрес обвинений по 34 пунктам уголовных преступлений за фальсификацию финансовых документов", - приводит портал слова источника.

Согласно уголовному кодексу Нью-Йорка, это может караться тюремным заключением до четырех лет, отметил он.