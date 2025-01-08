О нас

СМИ: Трамп может объявить ЧС в экономике страны для реализации новой тарифной программы

СМИ: Трамп может объявить ЧС в экономике страны для реализации новой тарифной программы Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование серии всеобщих пошлин для союзников и противников.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:12
СМИ: Трамп может объявить ЧС в экономике страны для реализации новой тарифной программы

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование серии всеобщих пошлин для союзников и противников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмеечается, что этот шаг позволит Трампу создать новую тарифную программу, используя "Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике", который уполномочивает президента управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране.

"Ничто не исключено", - сообщил телеканалу источник, признав, что обсуждение вопроса об объявлении чрезвычайного положения в стране имело место.

Трамп, который вступит в должность 20 января, пообещал ввести пошлины в размере 10% на мировой импорт в США, а также 60% пошлину на китайские товары. Он также заявил, что введет 25% пошлину на канадский и мексиканский импорт в первый день своего пребывания в должности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi