СМИ: Трамп может объявить ЧС в экономике страны для реализации новой тарифной программы

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование серии всеобщих пошлин для союзников и противников.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование серии всеобщих пошлин для союзников и противников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмеечается, что этот шаг позволит Трампу создать новую тарифную программу, используя "Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике", который уполномочивает президента управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране.

"Ничто не исключено", - сообщил телеканалу источник, признав, что обсуждение вопроса об объявлении чрезвычайного положения в стране имело место.

Трамп, который вступит в должность 20 января, пообещал ввести пошлины в размере 10% на мировой импорт в США, а также 60% пошлину на китайские товары. Он также заявил, что введет 25% пошлину на канадский и мексиканский импорт в первый день своего пребывания в должности.