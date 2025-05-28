СМИ: Трамп может готовить масштабную сделку с РФ и Китаем о сферах влияния

Президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния.

Президент США Дональд Трамп потенциально может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

По словам неназванных аналитиков, действия и заявления Трампа позволяют сделать вывод о его стремлении выстроить мир, где Москва, Пекин и Вашингтон будут центрами силы в определенных частях света "в духе имперской политики XIX века".

О стремлении американского лидера изменить баланс сил и выстроить новую мировую систему свидетельствуют в том числе его заявления о необходимости получить контроль за Гренландией, Канадой и Панамским каналом.

Вместе с тем часть опрошенных NYT чиновников старой администрации президента США в годы первого срока Дональда Трампа убеждены, что его действия не основаны на какой-либо стратегии.