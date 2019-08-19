СМИ: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагает американским чиновникам в сфере обороны заблокировать товарооборот из Венесуэлы по морю.

Как передает Report, об этом пишет Axios со ссылкой на пять бывших и действующих чиновников.

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.

Источники отметили, что Трамп хочет воплотить идею в реальность около полутора лет.

"Он буквально сказал, что мы должны вывести корабли и устроить морскую блокаду", — сказал источник.

Однако, по их словам, такое предложение Трампа в Пентагоне встретили без энтузиазма.