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СМИ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

СМИ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая Президент США Дональд Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импорт товаров из Китая в качестве условия для заключения торгового соглашения с Вашингтоном.
Другие страны
24 мая 2025 г. 08:17
СМИ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импорт товаров из Китая в качестве условия для заключения торгового соглашения с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Соединенные Штаты настаивают на присоединении Евросоюза к американской кампании по оказанию экономического давления на Китай и хотят, чтобы европейские страны ввели новые пошлины на китайские товары. Однако Китай остается важным рынком для экспорта продукции из ЕС, и блок не заинтересован в торговой войне с Пекином, подчеркивает издание. Схожие требования, связанные с КНР, США выдвигают на торговых переговорах и с другими странами, включая Южную Корею и Японию, отмечают источники газеты.

The Wall Street Journal также сообщает, что американского лидера не устраивает темп торговых переговоров с ЕС, он считает, что обсуждения продвигаются недостаточно быстро. Американские чиновники на встречах с европейскими коллегами сообщали им о недовольстве Вашингтона чересчур осторожным подходом ЕС и нежеланием выступать с конкретными предложениями, нацеленными на устранение претензий США.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Aİ-dən Çindən idxala yeni rüsumlar tətbiq etməsini tələb edir

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