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СМИ: Трамп дал Зеленскому свой телефонный номер, чтобы тот звонил напрямую

СМИ: Трамп дал Зеленскому свой телефонный номер, чтобы тот звонил напрямую Президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому свой телeфонный номер и сказал звонить ему напрямую.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 12:01
СМИ: Трамп дал Зеленскому свой телефонный номер, чтобы тот звонил напрямую

Президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому свой телeфонный номер и сказал звонить ему напрямую.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Это произошло по итогам телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся 12 февраля.

Источники утверждают, что в ответ на предложение Трампа Зеленский пообещал подарить американскому президенту чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

По их данным, разговор Трампа и Зеленского прошел в положительном ключе. У Зеленского Трамп пытался выяснить, хочет ли тот по-прежнему "заключить сделку" по урегулированию конфликта. Зеленский в ответ сказал, что хочет заключить соглашение, но в целом настроен скептически.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp telefon nömrəsini Zelenskiyə verib
Версия на английском языке Trump gave Zelenskyy his phone number so he could call him directly

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