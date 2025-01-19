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СМИ: Трамп будет добиваться смены власти в Венесуэле

СМИ: Трамп будет добиваться смены власти в Венесуэле Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет добиваться смены власти в Венесуэле и отставки президента Николаса Мадуро.
Другие страны
19 января 2025 г. 18:31
СМИ: Трамп будет добиваться смены власти в Венесуэле

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет добиваться смены власти в Венесуэле и отставки президента Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в команде Трампа.

При этом советники Трампа отметили, что республиканец рассматривает попытку смены власти в Венесуэле, не прибегая к военным действиям.

Напомним, что 10 января Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. 28 июля минувшего года он одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 51,95% избирателей. Его основной соперник, крайне правый политик и бывший дипломат Эдмундо Гонсалес набрал 43,18% голосов. Однако он не признал поражение и провозгласил себя избранным президентом Венесуэлы.

С победой на выборах и вступлением в должность президента республики Мадуро поздравили Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Россия и многие другие государства. Ряд стран, включая Аргентину, Великобританию, Канаду, Парагвай, США и Эквадор, не признали переизбрание Мадуро на третий срок и поддерживают Гонсалеса.

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