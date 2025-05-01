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СМИ: Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины для малого бизнеса

СМИ: Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины для малого бизнеса Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом сделать исключения из таможенных пошлин для малого бизнеса.
Другие страны
1 мая 2025 г. 20:49
СМИ: Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины для малого бизнеса

Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом сделать исключения из таможенных пошлин для малого бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNBC.

По ее сведениям, Торговая палата просит отменить пошлины на импорт для малого бизнеса, а также на те товары, которые не могут быть произведены в США. В палате полагают, что, даже если США удастся заключить торговые соглашения с другими странами в течение нескольких месяцев, за это время малому бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб.

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