СМИ: Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины для малого бизнеса

Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом сделать исключения из таможенных пошлин для малого бизнеса.

Торговая палата США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом сделать исключения из таможенных пошлин для малого бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNBC.

По ее сведениям, Торговая палата просит отменить пошлины на импорт для малого бизнеса, а также на те товары, которые не могут быть произведены в США. В палате полагают, что, даже если США удастся заключить торговые соглашения с другими странами в течение нескольких месяцев, за это время малому бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб.