СМИ: Токио намерен испытать полномасштабный прототип электромагнитной пушки

Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, как утверждается, может эффективно сбивать гиперзвуковые боевые блоки.

Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, как утверждается, может эффективно сбивать гиперзвуковые боевые блоки.

Как передает Report со ссылкой на газету Yomiuri, таким оружием предполагается оснастить корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

Рельсовая пушка (рельсотрон) - это электромагнитный ускоритель, который без взрывчатки разгоняет до огромной скорости снаряд вдоль двух металлических направляющих. Такое оружие, по утверждению газеты, имеет большую дальность и точность, может быть использовано для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые.

Разработка рельсовой пушки началась в Японии в 2016 году, в 2023 году был испытан ее уменьшенный прототип, установленный на корабль. Сейчас предполагается испытать установку длиной около 6 м и весом примерно 8 т. При разработке такого оружия, сообщает "Иомиури", Токио сотрудничает с военными ведомствами и исследовательскими органами Франции и Германии, использует материалы США.