СМИ: Токио намерен испытать полномасштабный прототип электромагнитной пушки

Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, как утверждается, может эффективно сбивать гиперзвуковые боевые блоки.
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Рельсовая пушка (рельсотрон) - это электромагнитный ускоритель, который без взрывчатки разгоняет до огромной скорости снаряд вдоль двух металлических направляющих. Такое оружие, по утверждению газеты, имеет большую дальность и точность, может быть использовано для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые.
Разработка рельсовой пушки началась в Японии в 2016 году, в 2023 году был испытан ее уменьшенный прототип, установленный на корабль. Сейчас предполагается испытать установку длиной около 6 м и весом примерно 8 т. При разработке такого оружия, сообщает "Иомиури", Токио сотрудничает с военными ведомствами и исследовательскими органами Франции и Германии, использует материалы США.