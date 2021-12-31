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СМИ: террористы в Афганистане угрожают сотрудничеству Пакистана с Китаем

СМИ: террористы в Афганистане угрожают сотрудничеству Пакистана с Китаем Действующие с территории Афганистана террористические группировки ставят своей главной целью срыв экономического сотрудничества Пакистана с Китаем.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 15:32
СМИ: террористы в Афганистане угрожают сотрудничеству Пакистана с Китаем

Действующие с территории Афганистана террористические группировки ставят своей главной целью срыв экономического сотрудничества Пакистана с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The News International.

"90% действующих из Афганистана групп террористов нацелены на срыв выполнения проектов по созданию пакистано-китайского экономического коридора", - цитирует издание заявление заместителя генерального директора Управления по борьбе с терроризмом Пакистана Джаведа Икбала Вазира.

По его словам, за 2021 год пакистанские силовики ликвидировали 110 боевиков и арестовали около 600 экстремистов в граничащей с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

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