СМИ: Терезе Мэй отвели 72 часа на сохранение должности премьера

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Члены партии Тори дали премьер-министру Великобритании Терезе Мэй 72 часа на сохранение своей должности.

Как передает Report, об этом пишет The Sunday Times.

В частности, консерваторы недовольны тем, как Мэй управляет государством, в том числе процессом по Brexit (выхода Великобритании из Европейского Союза), отмечается в материале.

Так, член консервативной партии и бывший военный Джонни Мерсер призвал парламентариев свергнуть Терезу Мэй с ее должности. По его словам, британское государство не может возглавлять кто-либо, кто виновен в "полной неспособности осуществлять управление" в такой переломный для истории Соединенного Королевства момент.

В колонке для Sunday Times Джонни Мерсер написал, что он "не может продолжать поддерживать администрацию, которая не может функционировать".

По словам Мерсера, на этой неделе Терезе Мэй может грозить вотум недоверия, поскольку "все крылья партии" объединились против премьер-министра Великобритании, пишет газета.