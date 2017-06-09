Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов. Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники.

Мэй выступит с заявлением в 10.00 (13.00 по бакинскому времени) по итогам выборов, завершившихся неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет.

По данным на 10.30 по бакинскому времени, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.