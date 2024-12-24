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СМИ: Теракт в Магдебурге не сказался существенно на рейтингах партий Германии

СМИ: Теракт в Магдебурге не сказался существенно на рейтингах партий Германии Политические предпочтения жителей Германии серьезно не изменились после теракта в городе Магдебург, где мужчина на автомобиле въехал в толпу на рождественской ярмарке.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 11:03
СМИ: Теракт в Магдебурге не сказался существенно на рейтингах партий Германии

Политические предпочтения жителей Германии серьезно не изменились после теракта в городе Магдебург, где мужчина на автомобиле въехал в толпу на рождественской ярмарке.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос сделанный по заказу газеты Bild.

Рейтинги ведущих политических сил - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - слегка снизились, потеряв по 0,5 п. п. ХДС/ХСС по-прежнему лидируют с 31% поддержки, СДПГ на третьем месте с 16%.

Уровень поддержки вырос у "зеленых" (плюс 1 п. п. - до 12,5%) и "Левых" (плюс 0,5 п. п. - до 3%). Неизменными остались рейтинги правой "Альтернативы для Германии" (19,5%, второе место), Свободной демократической партии (5%) и "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (8%).

Таким образом, если бы выборы проводились сейчас и данные опроса соответствовали бы исходу голосования, то правящую коалицию могли бы создать ХДС/ХСС либо с СДПГ, либо с "зелеными" и свободными демократами. Среди политиков по популярности лидируют министр обороны Борис Писториус, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст. Канцлер Олаф Шольц находится в нижней части рейтинга с уровнем поддержки в 33,7%. Досрочные выборы в стране намечены на 23 февраля 2025 года.

Как подчеркивает газета, этот опрос стал первым после теракта в Магдебурге, где 20 декабря мужчина въехал на автомобиле в толпу на рождественской ярмарке, 5 погибли, более 200 человек пострадали в результате происшествия. Опрос проводился с 20 по 23 декабря, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.

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