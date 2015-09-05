СМИ: тела более сотни иностранных солдат были обнаружены в Йемене

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Тела 103 иностранных военных, погибших в результате ракетного обстрела в йеменской провинции Мариб, были обнаружены на территории военного аэропорта ас-Сафер (al-Safer).

В пятницу власти ОАЭ сообщили, что 45 эмиратских военнослужащих стали жертвами ракетного обстрела во время участия в операции на территории Йемена. В результате обстрела тренировочного лагеря в йеменской провинции Мариб также погибли пять военнослужащих из Бахрейна. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате обстрела также погибли 10 военных из Саудовской Аравии.

Как сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местную телесеть, тела остальных солдат остаются неопознанными, однако известно, что военные приехали из других арабских стран. Еще 70 военнослужащих, большинство из которых составляют эмиратцы, получили ранения, некоторые из них остаются в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, более 40 единиц бронетехники и военных грузовиков были уничтожены в ходе обстрела, загорелись три боевых вертолета Apache.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.