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СМИ: талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио

СМИ: талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, ввело в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях.
Другие страны
22 августа 2021 г. 04:32
СМИ: талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, ввело в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его информации, соответствующее постановление было издано новым руководством региона, назначенным талибами после того, как 12 августа они установили контроль над Газни.

Ранее сообщалось, что начальник одного из отделений полиции провинции Мохаммад Хашем Галджи исчез сразу же после входа отрядов "Талибана" в административный центр региона. Родственники Галджи до сих пор не имеют о нем никаких сведений и считают пропавшим без вести.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Qəzni vilayətində musiqini qadağan edib

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