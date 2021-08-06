СМИ: Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ.

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ.

По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.

В свою очередь, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.