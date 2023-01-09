СМИ: Талибы разрешили девочкам до шестого класса продолжить обучение в школах

Движение "Талибан" в Афганистане разрешило ученицам шестого класса и младше продолжить обучение в школах.

Движение "Талибан" в Афганистане разрешило ученицам шестого класса и младше продолжить обучение в школах.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо министерства образования во временном правительстве талибов.

Согласно письму, "ученицы младших классов смогут возобновить занятия в школах и на образовательных курсах". К работе также будут допущены преподавательницы, которые работали в младшей школе и были отстранены от работы в конце декабря. Одним из условий возобновления занятий для девочек является "обязательное ношение ученицами и учительницами хиджаба в соответствии с нормами шариата".

Кроме того, в письме указывается, что решение о закрытии школ для учащихся младших классов было принято по инициативе местных властей, а не в соответствии с указанием министерства.

Сами талибы пока не прокомментировали содержание данного документа.