СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа

СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа

Правительство движения "Талибан" в Афганистане отвергает призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие стоимостью в миллиарды долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о военной технике и оружии стоимостью более 7 млрд долларов США, которые американские военные оставили в Афганистане после победы талибов в 2021 году.

"Вместо требований вернуть вооружение, США следовало бы предоставить "Талибану" более современное оружие для борьбы с ИГИЛ и ее ответвлениями", - сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее Трамп на воскресном митинге пригрозил прекратить любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут оружие и технику Штатам.