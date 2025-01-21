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СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа

СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа
Другие страны
21 января 2025 г. 15:21
СМИ: Талибы не намерены возвращать американское оружие, несмотря на угрозы Трампа

Правительство движения "Талибан" в Афганистане отвергает призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие стоимостью в миллиарды долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о военной технике и оружии стоимостью более 7 млрд долларов США, которые американские военные оставили в Афганистане после победы талибов в 2021 году.

"Вместо требований вернуть вооружение, США следовало бы предоставить "Талибану" более современное оружие для борьбы с ИГИЛ и ее ответвлениями", - сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее Трамп на воскресном митинге пригрозил прекратить любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут оружие и технику Штатам.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Taliban” Trampın təhdidlərinə baxmayaraq, ABŞ silahlarını qaytarmaq niyyətində deyil
Версия на английском языке Taliban rejects Trump’s call to return US weapons worth billions

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