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СМИ: Талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере

СМИ: Талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере Вооруженные формирования радикального движения "Талибан" нанесли массированные удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 11:46
СМИ: Талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере

Вооруженные формирования радикального движения "Талибан" нанесли массированные удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня афганское информационное агентство Bakhtar News Agency.

"В ходе проведенной операции убиты девять боевиков, в том числе два полевых командира, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - сообщил агентству военный источник.

По его данным, талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

Ранее глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки, который был также назначен на должность губернатора Панджшера, заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением провалились.

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