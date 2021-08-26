СМИ: "Талибан" и Северный альянс договорились не нападать друг на друга

Радикальное движение "Талибан" и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий и не совершать нападения друг на друга.

Радикальное движение "Талибан" и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий и не совершать нападения друг на друга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Отмечается, что стороны объявят о достигнутых договоренностях на пресс-конференции в течение дня.

По сведениям источников телеканала, встречи между делегациями "Талибана" и Северного альянса проходили в течение последних двух дней в Чарикаре в афганской провинции Парван.

Ожидается, что соглашение "Талибана" с Северным альянсом может предотвратить столкновения их сторонников в провинции Панджшер, остающейся единственным регионом Афганистана, неподконтрольным талибам.

По имеющимся данным, альянс располагает до 10 тыс. бойцов, в том числе военнослужащими регулярных частей правительственных войск, а также тяжелым вооружением. 22 августа талибы объявили об отправке своих формирований для захвата Панджшера. После этого глава альянса Ахмад Масуд, по сообщениям СМИ, начал переговоры с представителями "Талибана" о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.