СМИ: Тайвань в 2026 году начнет производство новых ЗРК "Тяньгун-4"

Тайвань выделяет бюджет, чтобы начать в следующем году выпуск новых собственных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тяньгун-4" (английское название Sky Bow IV).

Тайвань выделяет бюджет, чтобы начать в следующем году выпуск новых собственных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тяньгун-4" (английское название Sky Bow IV).

Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на информацию оборонного ведомства острова.

По этой информации, всего планируется заказать 122 транспортно-пусковых контейнера "Тяньгун-4". Вооруженные силы острова должны получить 46 контейнеров уже в 2026 году и 76 контейнеров годом позже. Новые ЗРК предназначены для перехвата воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет на высотах до 70 км, указывает издание.

Кроме того, Тайвань выделяет средства на производство оборудования и вооружения, предназначенного для использования в новой восьмиколесной бронированной боевой машине (ББМ), название которой пока не сообщается. По данным газеты, машина создана на базе семейства тайваньских машин CM-33 и прошла первоначальную оценку эксплуатационных возможностей в конце 2023 года. Ожидается, что испытания новой ББМ завершат к июню следующего года, а заказы на 500 машин будут размещены несколькими партиями начиная с 2028 года.

Боевая машина будет вооружена 105-мм нарезным орудием и 12,7-мм пулеметом. Установленная на ББМ пушка способна вести огонь бронебойными снарядами для поражения бронетехники и противопехотными снарядами для оказания огневой поддержки пехотинцам.