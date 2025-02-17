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СМИ: Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США

СМИ: Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 21:59
СМИ: Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США

Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, стоимость закупаемого вооружения может составить от $7 до $10 млрд. Приобретаемое оружие будет включать в себя системы залпового огня HIMARS, отмечает агентство. По словам одного из источников, эта закупка должна продемонстрировать Соединенным Штатам, что Тайвань по-прежнему решительно настроен на оборону.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня планируют увеличить траты на оборону до 3% ВВП в этом году на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на полупроводники.

Напомним, что США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что нынешняя вашингтонская администрация во главе с Трампом намерена увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tayvan ABŞ-dən silah almaq imkanını nəzərdən keçirir

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