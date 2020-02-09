СМИ: Таиландский стрелок совершил побег из ТЦ - ВИДЕО

Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил "Тхаи Рат ТВ".

Как рассказал корреспондент телеканала, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.