СМИ: Таиланд подготовил план с целью избежать введения пошлин США

Таиланд подготовил план по предотвращению введения пошлин со стороны США в связи с профицитом в торговле.

Таиланд подготовил план по предотвращению введения пошлин со стороны США в связи с профицитом в торговле.

Как передает Report со ссылкой на Bangkok Post, об этом заявил министра торговли королевства Пхичая Нариптхапхана.

"У нас уже есть план, но мы пока не можем его раскрыть, иначе это станет проблемой на переговорах", - сказал он, отметив, что Таиланд готов подстроиться под запросы США, чтобы избежать введения пошлин.

По данным таиландского министерства торговли, в 2024 году профицит Таиланда в торговле с США составил $35,4 млрд. Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортным рынком для Таиланда в 2024 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема поставок, или почти $55 млрд.

Отмечается, что одним из вариантов, с помощью которого Таиланд попытается сократить свой торговый разрыв с США, может стать импорт 1 млн тонн этана во втором квартале 2025 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 января заявил в Белом доме, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Тогда не уточнялось, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США из-за рубежа.