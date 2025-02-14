О нас

СМИ: Таиланд подготовил план с целью избежать введения пошлин США

СМИ: Таиланд подготовил план с целью избежать введения пошлин США Таиланд подготовил план по предотвращению введения пошлин со стороны США в связи с профицитом в торговле.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 20:37
СМИ: Таиланд подготовил план с целью избежать введения пошлин США

Таиланд подготовил план по предотвращению введения пошлин со стороны США в связи с профицитом в торговле.

Как передает Report со ссылкой на Bangkok Post, об этом заявил министра торговли королевства Пхичая Нариптхапхана.

"У нас уже есть план, но мы пока не можем его раскрыть, иначе это станет проблемой на переговорах", - сказал он, отметив, что Таиланд готов подстроиться под запросы США, чтобы избежать введения пошлин.

По данным таиландского министерства торговли, в 2024 году профицит Таиланда в торговле с США составил $35,4 млрд. Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортным рынком для Таиланда в 2024 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема поставок, или почти $55 млрд.

Отмечается, что одним из вариантов, с помощью которого Таиланд попытается сократить свой торговый разрыв с США, может стать импорт 1 млн тонн этана во втором квартале 2025 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 января заявил в Белом доме, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Тогда не уточнялось, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США из-за рубежа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
8 февраля 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi