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СМИ: Таиланд договорился с Китаем о покупке подводной лодки S26T Yuan

СМИ: Таиланд договорился с Китаем о покупке подводной лодки S26T Yuan Таиланд договорился с КНР о покупке подводной лодки китайского производства S26T Yuan для своих ВМС.
Другие страны
31 мая 2024 г. 07:46
СМИ: Таиланд договорился с Китаем о покупке подводной лодки S26T Yuan

Таиланд договорился с КНР о покупке подводной лодки китайского производства S26T Yuan для своих ВМС.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Командующий таиландскими ВМС адмирал Адунг Пхан-иам заявил, что сделка ожидает окончательного одобрения кабинета министров. По его словам, субмарина будет поставлена через три года, что поможет повысить боеспособность ВМС, поскольку S26T Yuan будет оснащена современным вооружением. В дальнейшем, как отметил Пхан-иам, Таиланд, возможно, приобретет у Китая еще одну или две таких субмарины.

Таиландский кабмин одобрил покупку подводной лодки S26T Yuan в апреле 2017 года. С тех пор сделка неоднократно переносилась, поскольку китайская судостроительная компания CSOC не смогла выполнить условие контракта по оснащению субмарины дизельным двигателем немецкого производства из-за отказа ФРГ продать его Китаю. Пекин предложил вместо этого оснастить подлодку двигателем китайского производства, что не было одобрено ВМС Таиланда.

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