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СМИ: Табачную продукцию на десятки миллионов долларов контрабандным путем ввозили в Европу через Украину

СМИ: Табачную продукцию на десятки миллионов долларов контрабандным путем ввозили в Европу через Украину Табачная продукция на сумму 10 миллионов долларов была вывезена контрабандой из Румынии в Европу.
Другие страны
31 марта 2023 г. 19:35
СМИ: Табачную продукцию на десятки миллионов долларов контрабандным путем ввозили в Европу через Украину

Табачная продукция на десятки миллионов долларов была вывезена контрабандой из Румынии в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорилось в новом выпуске программы "Гроши".

Руководитель регионального отделения румынской таможни города Брашов сообщил, что сигареты были с беспошлинной маркировкой, то есть без румынской налоговой маркировки.

Сигареты обнаружили 24 марта в грузовике с украинским госномером ВХ5519СМ, который румынские правоохранители остановили для проверки возле города Брашов. Таможенников насторожило то, что автомобиль двигался в направлении города Сибиу, но пунктом назначения был указан Бухарест, находящийся в другой стороне.

Сотрудники таможни решили провести физический осмотр груза, и под коробками со сладостями Roshen обнаружили 3 838 000 сигарет Compliment Blue, 10 000 сигарет Kent, 10 000 сигарет Kent Crystal и 10 000 сигарет Ashima - все без акцизных марок.

Румынские таможенники подсчитали, что только акцизный сбор, не уплаченный с этой контрабанды, составляет более 2 300 000 лей (1 млн евро).

Уголовное дело по факту возбуждено как в Румынии, так и в Украине.

По предварительному расследованию, за 2022-2023 годы скандальный автомобиль ВХ5519СМ совершил 16 рейсов. Если в каждом из этих рейсов перевозились сигареты, это контрабанда на десятки миллионов долларов. Всего же за три месяца текущего года кондитерская корпорация Roshen отправила в фирму Roshen One Ltd в Бухаресте более 300 грузовиков.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ukraynadan keçməklə Avropaya qaçaq yolla 10 milyonlarla dollar həcmində tütün məmulatları daşınıb”

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