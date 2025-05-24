СМИ: Свыше 100 служащих Совета нацбезопасности США отправили в административный отпуск

Свыше 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в пятницу были отправлены в административный отпуск.

Свыше 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в пятницу были отправлены в административный отпуск.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.

По их данным, во второй половине дня руководитель аппарата сотрудников СНБ Брайан Маккормак разослал электронные письма тем, кого руководство ведомства решило отстранить от работы. Их уведомили о том, что в течение 30 минут они должны освободить рабочие места или - в случае отсутствия в офисе - сообщить, когда они смогут забрать личные вещи и сдать служебные устройства.

Среди отправленных в административный отпуск как кадровые чиновники, так и назначенные после возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа.