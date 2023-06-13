СМИ: Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах.

Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте газета The Guardian, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

"Я не представляю себе ситуацию, при которой он будет кандидатом в парламент в этом или следующем году", - сказал изданию высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии.

9 июня экс-премьер сложил депутатские полномочия, после того как выяснилось, что комитет по привилегиям британского парламента намерен признать Джонсона виновным в том, что он пытался ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина. Бывший лидер считает расследование комитета примером охоты на ведьм и попыткой пересмотреть результаты референдума о Brexit 2016 года. Конфликт между Джонсоном и Сунаком осложнило также то, что действующий премьер не дал ближайшим соратникам своего предшественника получить места в Палате лордов британского парламента по его представлению. На фоне этой ситуации Джонсон демонстративно заявил, что покидает депутатское кресло "по крайней мере пока", сразу оговорившись о возможности возвращения в большую политику.

"С чего бы ему быть в списке кандидатов, который будет подписывать Риши Сунак? Мне вполне очевидно, что этого не произойдет. Партии нужно двигаться вперед, забыв об этом клоунском представлении. Подавляющее большинство депутатов придерживаются такого мнения", - заявил другой собеседник The Guardian.