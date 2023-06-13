О нас

СМИ: Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах

СМИ: Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах.
Другие страны
13 июня 2023 г. 07:28
СМИ: Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах.

Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте газета The Guardian, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

"Я не представляю себе ситуацию, при которой он будет кандидатом в парламент в этом или следующем году", - сказал изданию высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии.

9 июня экс-премьер сложил депутатские полномочия, после того как выяснилось, что комитет по привилегиям британского парламента намерен признать Джонсона виновным в том, что он пытался ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина. Бывший лидер считает расследование комитета примером охоты на ведьм и попыткой пересмотреть результаты референдума о Brexit 2016 года. Конфликт между Джонсоном и Сунаком осложнило также то, что действующий премьер не дал ближайшим соратникам своего предшественника получить места в Палате лордов британского парламента по его представлению. На фоне этой ситуации Джонсон демонстративно заявил, что покидает депутатское кресло "по крайней мере пока", сразу оговорившись о возможности возвращения в большую политику.

"С чего бы ему быть в списке кандидатов, который будет подписывать Риши Сунак? Мне вполне очевидно, что этого не произойдет. Партии нужно двигаться вперед, забыв об этом клоунском представлении. Подавляющее большинство депутатов придерживаются такого мнения", - заявил другой собеседник The Guardian.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Sunak Consonun qarşıdan gələn seçkilərdə parlamentə qayıtmasına icazə verməyəcək

Другие новости из категории

В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных
В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных
13 июня 2023 г. 08:23
Украинские пилоты могут начать обучения на F-16 этим летом
Украинские пилоты могут начать обучения на F-16 этим летом
13 июня 2023 г. 06:15
ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов
ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов
13 июня 2023 г. 05:21
ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы
ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы
13 июня 2023 г. 04:47
Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро
Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро
13 июня 2023 г. 03:48
Запад планирует расширить поддержку для контрнаступления Украины
Запад планирует расширить поддержку для контрнаступления Украины
13 июня 2023 г. 03:16
Блинкен: США осложнили Китаю усилия по размещению его баз за рубежом
Блинкен: США осложнили Китаю усилия по размещению его баз за рубежом
13 июня 2023 г. 02:43
Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций
Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций
13 июня 2023 г. 01:14
Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 46 человек, в том числе 23 ребенка
Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 46 человек, в том числе 23 ребенка
13 июня 2023 г. 00:48
Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем
Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем
12 июня 2023 г. 23:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi