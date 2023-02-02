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СМИ: Судан собирается установить дипотношения с Израилем

СМИ: Судан собирается установить дипотношения с Израилем Судан вслед за рядом других исламских стран решил присоединиться к так называемым "соглашениям Авраама" об установлении дипломатических отношений с Израилем.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 16:35
СМИ: Судан собирается установить дипотношения с Израилем

Судан вслед за рядом других исламских стран решил присоединиться к так называемым "соглашениям Авраама" об установлении дипломатических отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Соглашения Авраама" были подписаны в 2020 году между Израилем и арабскими странами - ОАЭ, Бахрейном и Марокко - при поддержке США.

В 2021 году готовность присоединиться к соглашениям выразил и Судан в рамках договоренности, которая открывала бы этой некогда крупнейшей по территории стране Африки (до отделения летом 2011 года Южного Судана) путь к финансовой помощи США и исключению из американского "черного списка" государств-спонсоров терроризма. Однако до сих пор Хартум так и не подписал соглашение из-за разногласий между военными и гражданскими властями по вопросу о нормализации отношений с Израилем, пишет издание.

По его данным, в ходе серии встреч между израильскими и суданскими официальными лицами, состоявшимися в последние несколько недель по настоянию США, был расчищен путь к подписанию договоренности.

Этот шаг, пишет The Times of Israel, положил бы конец десятилетиям вражды с одним из самых яростных противников Израиля. При этом издание подчеркивает, что сообщения о готовности Хартума установить дипотношения с Израилем, еще нуждаются в официальном подтверждении.

По сообщениям израильского чиновника, установить дипотношения с Израилем в ближайшем будущем могут также Мавритания и Индонезия.

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Версия на английском языке Media: Sudan eyes establishing diplomatic relations with Israel

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