СМИ: Суд США отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии

Апелляционный суд округа Колумбия отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с обвинением в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , судья Джон Бейтс был вынужден отклонить жалобу из-за юридической неприкосновенности наследного принца в рамках гражданского иска, поскольку он занимает должность премьер-министра. Решение было принято, несмотря на "беспокойство как в связи с обстоятельствами назначения бен Сальмана, так и с заслуживающими доверия утверждениями о его причастности к убийству Хашкаджи", говорится в заявлении Бейтса.

Министерство юстиции и Госдепартамент ранее уведомили американский суд о том, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в силу занимаемой должности обладает неприкосновенностью в рамках гражданского иска, поданного к нему невестой Хашкаджи Хатидже Дженгиз и основанной журналистом перед смертью организацией Democracy for the Arab World Now. Они обратились в суд американского федерального округа Колумбия в 2020 году.

Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года жил в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти 20 октября того же года сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Администрация США объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.